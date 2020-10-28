Греф назвал успешные меры властей по поддержке экономики в период пандемии

https://static.news.ru/photo/48df4f34-1930-11eb-abf6-fa163e074e61_660.jpg Герман Греф Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава Сбербанка Герман Греф прокомментировал меры поддержки экономики, принятые властями в период пандемии коронавируса. По его мнению, наибольшую эффективность показали выплаты семьям с детьми, ипотечные субсидии и льготная кредитная ставка под 2% для бизнеса.

Говоря о выплатах семьям с детьми, Греф отметил, что эта мера значительно помогла населению, а также поддержала потребительский спрос.

Мы видели просто буквально, как в тот момент времени, когда были приняты такие решения, начинались траты, как был всплеск потребления и предприятия начинали оживать, начинали работать магазины, начинали работать производители товаров и так далее, — заявил Греф в интервью, показанному по телеканалу «Россия 24».

Комментируя льготные кредитные ставки для бизнеса, Греф подчеркнул, что это самая существенная мера и в плане затратности для правительства, и с точки зрения положительного влияния на компании из 11 наиболее пострадавших отраслей.

Ипотечные субсидии оказали сильное влияние на рост строительства и всех рынков, сопряжённых с этой сферой.

При этом Греф подчеркнул, что, говоря об эффективности мер, можно говорить только об их комплексном применении, потому что только так они позитивно влияют на экономику.

Как писал NEWS.ru, ранее Герман Греф заявил об укреплении рубля к концу 2020 года в случае стабилизации ситуации с коронавирусом. По его мнению, сейчас российская валюта сильно недооценена.