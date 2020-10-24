Греф спрогнозировал укрепление рубля к концу года

https://static.news.ru/photo/2057da8e-16df-11eb-a62b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Если геополитические факторы и ситуация с пандемией коронавируса стабилизируются, то российская валюта может укрепиться до конца года. Такое мнение высказал глава Сбербанка Герман Греф.

В интервью для фильма Наили Аскер-заде «Опасный вирус. План спасения» на телеканале «Россия 1» руководитель финансово-кредитной организации отметил , что сейчас курс рубля сильно недооценён.

Ранее помощник президента РФ, экономист Максим Орешкин заявил, что российская национальная валюта может отыграть часть потерь в будущем, как это произошло после весеннего ослабления рубля. По словам чиновника, курс рубля может колебаться в ту или иную сторону под воздействием временных факторов.

Между тем глава Счётной палаты России Алексей Кудрин считает, что курс рубля останется около текущих уровней до конца 2021 года. При этом глава ведомства добавил, что делать прогнозы по курсу рубля — неблагодарное дело. Россиянам он посоветовал при наличии небольших сбережений сохранять средства в рублях, но если деньги не планируется тратить в ближайшие год-полтора, разумнее диверсифицировать их: часть оставить в рублях, часть — в валюте, писал NEWS.ru.