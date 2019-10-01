https://static.news.ru/photo/7f501df6-e46f-11e9-83fc-fa163e074e61_660.jpg Фото: EMERCOM of Russia/Twitter.com

Сотрудники Федеральной кадастровой палаты внесли в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) границы зон затопления в Иркутской области, территория которых пострадала в результате летнего паводка.

Кадастровая палата завершила внесение данных в ЕГРН о зонах затопления, прилегающих к реке Уда (Чуна) в границах посёлка городского типа Октябрьский Чунского района Иркутской области, — говорится в сообщении ведомства, которое поступило в распоряжение News.ru.

В госреестр также внесены границы зон затопления, прилегающие к рекам Ия, Азей, Тулунчик, Уда (Чуна). В этих местностях запрещается размещение новых населённых пунктов и строительство капитальных объектов без обеспечения инженерной защиты.

Паводок в Иркутской области начался в конце июня. Из-за сильных ливней уровень воды в реках повысился, и они вышли из берегов. Известно о 25 погибших и восьми пропавших без вести. ЧП затронуло 107 населённых пунктов. Там было затоплено 10,8 тысячи жилых домов, в которых проживают 34 188 человек. Наибольшие разрушения пережил Тулун, где поток воды уносил даже дома. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело из-за халатности чиновников, писал News.ru.