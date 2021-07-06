Подержанные автомобили в среднем за год подорожали на 23,5%

За полгода средняя цена на легковой автомобиль с пробегом в России увеличилась почти на 9%. Об этом сообщило аналитическое агентство «Автостат».

Так, ещё в январе такую машину можно было купить примерно за 688 тысяч рублей, в июне же средняя цена повысилась до 747,7 тысячи рублей.

Это значение на 8,7% больше того, что было в начале текущего года, — говорится в сообщении.

По сравнению с маем цены на подержанные авто увеличились на 0,8%, а в сравнении с аналогичным периодом прошлого года — на 23,5%, или 142,4 тысячи рублей. В июне 2020 года легковой автомобиль с пробегом можно было приобрести за 605,3 тысячи рублей.

Ранее сайт «Дром» сообщил, что цена на автомобили с пробегом в первом полугодии текущего года выросла на 8,8%, до 579 тысяч рублей. Новые авто в первом полугодии дорожали примерно на таком же уровне, прибавив в цене 7%.