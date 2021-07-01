Цена на автомобили в первом полугодии выросла до 9%

Цена на автомобили с пробегом в первом полугодии текущего года выросла на 8,8% до 579 тысяч рублей. Новые авто в первом полугодии дорожали примерно на таком же уровне, прибавив в цене 7%, пишет «Коммерсант» со ссылкой на сайт «Дром».

Дилеры, которые ориентируются на более ликвидные предложения, говорят о повышении стоимости на 15%. Так, по данным дилеров, сообщающих о росте цен на 7%, до 634 тысяч рублей, Kia Rio с пробегом в 100 тысяч км в январе можно было приобрести за 650 тысяч рублей, а в июне такая же машина с пробегом 150 тысяч км стоит уже 764 тысяч руб. Та же модель с пробегом в 85 тысяч км в январе продавалась за 434 тысяч рублей, в июне цена на неё выросла почти на 200 тысяч рублей.

Повышение цен на старые машины объясняется ростом цен на новые, которые ещё и в дефиците. Авто с пробегом найти на рынке всё ещё можно. С начала года предложение на вторичном рынке машин выросло на 12%, тогда как спрос составил 22%. Постепенно снижается количество предложений на автомобили в возрасте двух-трёх лет, с небольшим пробегом и одним владельцем, хотя именно такие машины больше всего привлекательны для покупателей.

При этом дилеры уверены, что дефицит легковых автомобилей продолжится, а рост цен продолжится осенью вплоть до конца года. Стоимость машин с пробегом может вырасти ещё на 5-10%.

Как сообщалось ранее, автомобиль с рук нужно покупать только с помощью автоподборщиков, которые обладают опытом в выборе подержанных машин. Но за их услуги нужно платить.