Цена на автомобили в первом полугодии выросла до 9%

Цена на автомобили с пробегом в первом полугодии текущего года выросла на 8,8% до 579 тысяч рублей. Новые авто в первом полугодии дорожали примерно на таком же уровне, прибавив в цене 7%, пишет «Коммерсант» со ссылкой на сайт «Дром».
Дилеры, которые ориентируются на более ликвидные предложения,
Повышение цен на старые машины объясняется ростом цен на новые, которые ещё и в дефиците. Авто с пробегом найти на рынке всё ещё можно. С начала года предложение на вторичном рынке машин выросло на 12%, тогда как спрос составил 22%. Постепенно снижается количество предложений на автомобили в возрасте двух-трёх лет, с небольшим пробегом и одним владельцем, хотя именно такие машины больше всего привлекательны для покупателей.
При этом дилеры уверены, что дефицит легковых автомобилей продолжится, а рост цен продолжится осенью вплоть до конца года. Стоимость машин с пробегом может вырасти ещё на 5-10%.
Как сообщалось ранее, автомобиль с рук нужно покупать только с помощью автоподборщиков, которые обладают опытом в выборе подержанных машин. Но за их услуги нужно платить.