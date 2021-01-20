Глава МИД Германии оценил отказ компаний от «Северного потока — 2»

https://static.news.ru/photo/504b8848-5bcd-11eb-8d5b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stefan Sauer/dpa-Zentralbild/dpa/Global Look Press

Хайко Маас, возглавляющий МИД Германии, раскритиковал санкции со стороны США против строительства «Северного потока — 2». Он заявил, что этот вопрос будет поднят при общении с новой американской администрацией. Судить о последствиях выхода ряда компаний из проекта СП-2 можно будет в последующие недели и месяцы.

В нашем видении эти санкции, которые являются экстерриториальными, неправильны. В прошлом мы говорили об этом вновь и вновь, — цитирует министра телеканал ntv.

По его словам, этот вопрос будет поднят в беседе с администрацией Джо Байдена. Маас подчеркнул, что при предыдущем американском президенте Дональде Трампе немцы узнавали все только из сообщений СМИ и не обсуждали эти проблемы друг с другом.

Министр затруднился назвать дату возможных консультаций. Он подчеркнул, что понимает желание ряда компаний выйти из СП-2.

Быть ли ему, решится в предстоящие недели и месяцы. Сейчас никто не может сказать это наперёд, — отметил политик.

Как писал NEWS.ru, директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко высказал мнение, что судьба строительства газопровода зависит от позиции ФРГ. Он подчеркнул, что резолюция Европарламента о приостановке проекта носит рекомендательный характер, Германия пытается отмежевать вопрос «Северного потока — 2» от геополитики.

Проект свяжет Россию и Германию двумя нитками газопровода. Его общая мощность составит 55 млрд кубометров газа в год. Против строительства СП-2 активно выступают США, которые хотят продавать в Европе свой сжиженный газ.

19 января американские власти внесли в санкционный список трубоукладчик «Северного потока — 2» «Фортуна» и его владельца.