Глава ЦБ Набиуллина рассказала, когда может снизиться ключевая ставка Глава ЦБ Набиуллина: ключевая ставка может снизиться во второй половине года

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Глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина заявила, что ключевая ставка в стране может быть снижена во второй половине года, ее слова приводит Telegram-канал SHOT. По ее версии, для этого необходимо сначала снизить уровень инфляции.

По информации канала, министр финансов Антон Силуанов также пообещал, что его ведомство предпримет все необходимые шаги с точки зрения бюджетной политики для достижения этой цели. На данный момент ключевая ставка в России составляет 16%.

Ранее финансовый эксперт Дмитрий Михеев заявил, что ключевая ставка останется на текущем уровне, поскольку для ее повышения нет никаких драйверов. По его словам, вероятно, что к концу года по ставке Центробанка будет 13%.

Финансист отметил, что резко снизились продажи ипотек и потребление кредитов и эта тенденция либо продолжится, либо остановится, но точно не пойдет в обратную сторону. Однако, несмотря на рост цен, потребление растет. Люди вынуждены одеваться и есть, а некоторые даже умудряются покупать квартиры при текущих ценах, подчеркнул Михеев.

Кроме того, аналитики предупредили, что в 2024 году общий объем выданной ипотеки в России может сократиться до 5,4 трлн рублей. Эксперты ссылались на данные Центробанка и предположили, что выдача ипотеки упадет на 30% по сравнению с 2023 годом, когда этот показатель составлял 7,8 трлн рублей.