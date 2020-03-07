https://static.news.ru/photo/93ff8488-601d-11ea-9e5d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Кандидат географических наук, старший преподаватель МГУ Павел Константинов рассказал, как изменение климата повлияет на оплату коммунальных услуг в России. Об этом сообщило РИА Новости.

Учёный подчеркнул, что несмотря на уменьшение отопительного сезона в средней полосе РФ на две недели, россияне не смогут сэкономить на электроэнергии.

Отопительный период будет уменьшаться, но с точки зрения энергоэффективности мало что изменится, потому что летом будет увеличиваться период, когда будут работать кондиционеры, — привело слова Павла Константинова РИА Новости.

Он добавил, что больше всего отопительный сезон уменьшиться в арктических регионах. Динамика по потеплению в разных городах России сильно отличается. Павел Константинов отметил, что сложнее всего оценить прибрежные города.

Как писал NEWS.ru ранее, научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что россиянам не стоит ждать «малинового» лета. Он пояснил, что прогнозы метеорологов преждевременны.