https://static.news.ru/photo/04eee67e-bdcc-11e9-b10e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Генеральная прокуратура не будет принимать мер реагирования по факту возможной утечки персональных данных клиентов трёх крупных российских банков. Об этом заявил официальный представитель ведомства Александр Куренной.

Это объясняется тем, что подтверждение этого не нашли специалисты Роскомнадзора, передаёт ПРАЙМ . Информация о том, что данные 900 тысяч клиентов ОТП Банка, Альфа-банка и «Хоум Кредит Банка» оказались в открытом доступе, незадолго до этого появилась в СМИ.

Оснований для привлечения к административной ответственности по соответствующей статье КоАП не имелось. Оснований для мер прокурорского реагирования нет, — сказал Куренной на официальном интернет-канале ведомства « Эфир ».

Он уточнил, что это была совместная проверка двух ведомств.

Представитель Генпрокуратуры также отметил, что выложенные базы данных по своему содержанию сильно отличалась от баз данных, составленных самими банками, а сведения в них были неактуальными или ложными. Тем не менее, Роскомнадзор ограничил доступ к ресурсу, на котором появилась ссылка на базы данных.

Ранее News.ru сообщал об отчёте компании по борьбе с инсайдерскими утечками DeviceLock. Там утверждается, что на чёрном рынке можно купить клиентские базы данных половины российских банков из топ-20.