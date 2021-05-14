Генконсул Германии сообщил о степени готовности «Северного потока — 2»

https://static.news.ru/photo/db5a7880-b6f5-11eb-ab82-96000091f725_660.jpg Матиас Крузе Фото: germania.diplo.de

Около 80 км трубопровода осталось построить для завершения проекта «Северный поток — 2». Об этом сообщил генеральный консул Германии в Екатеринбурге Матиас Крузе, передаёт ТАСС.

Осталось построить 80 км. Мы исходим из того, что он будет достроен, — заявил Крузе.

Накануне канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что власти страны поддержат завершение проекта «Северный поток — 2» безотносительно санкций США. Достройку газопровода также считают необходимой в Минэкономики ФРГ, поскольку добыча сырья в Европе стремительно сокращается.

Ранее посол России в Германии Сергей Нечаев заявил, что строительство газопровода может быть завершено до выборов в бундестаг, которые пройдут 26 сентября. По его словам, строителям осталось преодолеть около 100 километров.

«Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода длиной 1220 километров каждая от побережья России через Балтийское море до Германии. Его общая мощность составит 55 млрд кубометров газа в год. Против проекта выступают США, которые хотят продавать в Европе сжиженный газ, а также Украина и некоторые страны Европы.