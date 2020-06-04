Большинство российских компаний будут способны восстановиться от последствий коронавируса в течение года. Об этом свидетельствует исследование сервиса «Работа.ру», которое имеется в распоряжении NEWS.ru. В специальном опросе приняла участие тысяча представителей российских компаний из всех регионов России.

Как выяснилось, 54% представителей фирм отметили, что во время карантина им пришлось на время приостановить деятельность. 23% компаний смогли трансформироваться и продолжить работу в онлайн-формате, столько же продолжали работу в обычном режиме.

У большинства фирм на восстановление уйдёт не более года, уверены опрошенные руководители и работники сотен отечественных компаний. При этом 17% из них вообще не потребуется время на восстановление. 13% представителей российских фирм отметили, что они восстановят бизнес в ближайшие пару месяцев, 19% компаний уложатся в полгода. До года потребуется на перезапуск всех процессов 21% российского бизнеса.

Чуть более года восстанавливаться планирует каждая пятая российская компания. Остальные респонденты чаще всего говорили, что будут перезапускать бизнес около полутора лет или закроют его вовсе.

По результатам нашего опроса, 70% российских компаний смогут восстановить все свои бизнес-процессы уже до конца этого года — это положительная оценка. Ранее мы уже проводили исследование среди представителей российских работодателей и выяснили, что 30% компаний смогли адаптироваться к новым реалиями и перевести работу на удалённый режим. Это помогло многим предпринимателям минимизировать издержки от карантина. Не стоит забывать, что более половины компаний приостановили свою деятельность на период карантина и столкнулись с кризисом. При этом 30% нуждаются в дополнительной поддержке, от которой во многом зависит не только их восстановление, но и дальнейшее существование. Ксения Курникова директор по маркетингу сервиса Работа.ру директор по маркетингу сервиса Работа.ру

Рынок труда традиционно проседает и восстанавливается быстрее других сфер экономики, разъяснил NEWS.ru категорийный менеджер Авито Работы Дмитрий Пучков. По динамике вакансий видно, что малый бизнес будет восстанавливаться быстрее, чем крупные компании — уже сейчас видно некоторое оживление, отмечает аналитик.





Возобновилось функционирование строек, промышленных предприятий и заводов, во многих регионах — некоторых торговых центров, кинотеатров и салонов красоты. Несмотря на позитивную динамику, надо чётко понимать, что сейчас идёт период именно восстановления. Докризисных показателей достигнуть получится нескоро, потребуется несколько лет как минимум, так как многие СМП, к сожалению, перестали существовать. Дмитрий Пучков категорийный менеджер Авито Работы категорийный менеджер Авито Работы

Излишний оптимизм

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Уже сейчас можно отметить, что большинство подобных исследований имеют один методологический недостаток, а именно – «сплошной» характер, в результате чего их результаты неизбежно обретают некоторое сходство со «средней температурой по больнице» (которая, как известно, 36,6°C), объясняет доцент кафедры предпринимательства и логистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Алексей Гришин. Истина такова, что сектора экономики пострадали от пандемии коронавируса нового типа крайне неравномерно, и в этом отношении бессмысленно сравнивать, к примеру, предприятия туристической индустрии и сервисы доставки продуктов питания, резонно добавляет он. Соответственно, данные, полученные в результате подобных исследований, считает Гришин, при всей своей яркой визуальной составляющей на самом деле практически ничего не дают. В идеале подобные исследования должны охватывать отдельные сектора экономики, и тогда на основании их грамотного соотнесения можно будет делать прогнозы о перспективах экономики в целом, уточнил эксперт.

Во-первых, восстановление экономики — комплексный процесс, и восстановление отдельных её секторов не является залогом восстановления всей экономики. Допустим, человек попал в автокатастрофу, получив несколько переломов и ушибов. Его рука, отделавшаяся синяком, «планирует восстановиться» через неделю. Однако это не значит, что к этому времени организм в целом восстановит свою функциональность, поскольку лечение ноги со сложным переломом потребует двух месяцев. К тому же, разумеется, даже восстановление секторов экономики не является производной от планов обладателей бизнеса. Во-вторых, есть прекрасное изречение: «Генералы всегда готовятся к прошлой войне». Алексей Гришин доцент кафедры предпринимательства и логистики РЭУ им. Г. В. Плеханова доцент кафедры предпринимательства и логистики РЭУ им. Г. В. Плеханова

Надо понимать, что после полного снятия ограничительных мер состояние мира не вернется к таковому на 1 января этого года, и новые реалии только начинают становится понятными, продолжает доцент кафедры предпринимательства и логистики РЭУ им. Г.В. Плеханова. Конечно, ряд исследований дают нам возможность предполагать, что, видимо, удалось избежать радикального изменения структуры потребления. К примеру, Финансовому университету это позволило сделать прогноз, сходный в своем оптимизме с прогнозом сервиса «Работа.ру». Однако на данный момент рано делать далеко идущие выводы.

Опубликованное всего три недели назад исследование Ernst & Young (EY) рисует куда менее оптимистичную картину (36% руководителей российских компаний, участвовавших в исследовании, заявили, что на восстановление им потребуется более года, при этом 15% посчитали невозможным возвращение к прежним уровням выручки. — NEWS.ru). Но, к слову, данное исследование также проводилось «сплошняком», замечает экономист.

В целом исследование EY представляется более реалистичным (к тому же, излишний оптимизм – не самая полезная черта для бизнеса; как известно, в предпринимательстве гораздо эффективнее ошибаться в худшую сторону). Но, подчеркиваю, сейчас прогнозирование ещё достаточно затруднительно, так как мы не видим реальных последствий карантина. В частности, не до конца понятны масштабы изменения структуры потребления, а вместе с ней – и кризиса перепроизводства, который является одной из главных опасностей для рыночной экономики, — сказал Алексей Гришин.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

По оценкам депутата госсобрания Республики Алтай от Партии Дела и предпринимателя Сергея Мазалова, в период коронавирусной пандемии прекратили свою деятельность примерно 10% предпринимателей. Из туристического бизнеса ныне функционируют только 20%, многие ищут возможность перекредитоваться, причём хотя бы по обычным кредитам. А так как оборот у них сейчас нулевой, то сделать им это не удаётся – банки запрашивают декларации о доходах как раз за последние полгода, говорит депутат. На восстановление понадобится полтора-два года, двумя-шестью месяцами тут не обойтись, уверен он.

Если говорить о моём личном опыте, то спрос в строительной сфере не снизился, а в розничной торговле упал на 30%. На восстановление без внешних вливаний и с теми кредитами, которые у нас есть, понадобится полтора года. После того, как всё возобновится, нужны значительные послабления для бизнеса в сфере кредитно-денежной политики. Наиболее пострадавшим отраслям нужно списывать часть долгов. Не понадобится на восстановление всего лишь небольшому проценту компаний – продуктовым розничным сетям и части строительного бизнеса в регионах, где не были применены жёсткие меры. Например, в Республике Алтай за 2020-й год, по данным налоговой и судов, число подавших на банкротство компаний и физлиц увеличилось на 400%! Сергей Мазалов депутат государственного собрания Республики Алтай от Партии Дела и предприниматель депутат государственного собрания Республики Алтай от Партии Дела и предприниматель

К сожалению, у многих предприятий может получиться так, что по основному виду деятельности они не считаются пострадавшими, однако дополнительные под это подпадают. Снижения налогов на производство не будет, и именно это тревожит больше всего, отметил Сергей Мазалов.

По словам Алексея Гришина, на данный момент очень сложно делать прогнозы по восстановлению, поскольку всё ещё нет ясности о новых социально-экономических реалиях. Когда стоит вопрос о восстановлении функции коленного сустава, рано говорить о том, когда появится возможность снова участвовать в соревнованиях по бегу, сравнивает он.