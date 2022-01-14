«Газпром» подал иск против польской компании PGNiG

«Газпром» через суд требует повышения цены на газ для Польши. Иск подан в Арбитражный суд Стокгольма, сообщает польская компания PGNiG.

Четырнадцатого января 2022 года PGNiG получила от представителя ПАО «Газпром» и ООО «Газпром экспорт» иск в Арбитражный суд Стокгольма, касающийся требования изменения ценовых условий на газ, поставляемый по Ямальскому контракту, — отмечается в сообщении.

В PGNiG пояснили, что «Газпром» «ожидает, что контрактная цена будет повышена задним числом, в рамках заявок „Газпрома“ на пересмотр от 8 декабря 2017 года и 9 ноября 2020 года».

Председатель правления польского газового монополиста Павел Маевский назвал требования российской стороны «совершенно необоснованными».

В «Газпром экспорте» подтвердили подачу иска.

Ранее стало известно, что уровень цен на газ в Европе остаётся очень высоким и европейские парламентарии атакуют Еврокомиссию запросами о причинах сложившейся ситуации, параллельно предлагая реагировать на действия «Газпрома» в связи с низкой заполненностью подземных газовых хранилищ (ПХГ) в Европе. Самые радикальные требуют, чтобы «Газпром» не контролировал свои европейские ПХГ.