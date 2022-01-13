«Газпром» обвинили в незаполненности газохранилищ

Уровень заполненности европейских хранилищ природного газа приблизился 11 января к 50,07%, следует из
«Газпром» через дочернюю компанию «Газпром Германия»
В Европе ведением учёта запасов природного газа в хранилищах занимается компания Gas Storage Europe (GSE). Она
11 января
Хранилища компании Astora (дочерняя компания «Газпрома») в Германии 8 декабря были заполнены на 18 процентов,
Если учитывать все объёмы ПХГ, самым большим запасом газа 11 января обладала Великобритания — 97% заполненных хранилищ, а самый низкий у Австрии — 32%.
Европарламентарии требуют у Еврокомиссии объяснения причин ситуации с запасами газа.
Данные показывают, что низкие зимние запасы стали одной из движущих сил внезапного и резкого повышения цен на природный газ в ЕС и, следовательно, роста цен на электроэнергию, отметил в
Уровень хранимого газа в хранилищах, принадлежащих российской компании «Газпром», значительно ниже, чем в хранилищах других владельцев. Есть ли у Комиссии объяснение этому и планирует ли она реагировать на это с целью усиления газовой безопасности в ЕС? — спросил он.
Еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон
Польский депутат Козьма Златовский
Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков пояснил NEWS.ru, что «Газпром» вовсе не обязан заполнять свои европейские ПХГ. По его словам, как правило, компания делала это, чтобы не увеличивать объём прокачки в Европу и не наращивать добычу в зимний период, когда спрос на газ в европейских странах существенно возрастает. «Газпрому» это было выгодно: на протяжении всего года сохранялся относительно стабильный объём добычи, так как часть газа летом закачивалась в ПХГ, а зимой поставлялась потребителям. Увеличивать и сокращать добычу — технически сложное и затратное действие, лучше удовлетворять возрастающий спрос из запасов, отметил Игорь Юшков.
Но в 2021 году «Газпром» рассчитывал, что будет введён в эксплуатацию «Северный поток — 2» и он сможет поставить дополнительные объёмы газа по этому газопроводу, а не доставать их из европейских ПХГ. Соответственно, к зиме «Газпром» закачал больше газа в российские ПХГ, чтобы зимой отправить их оттуда в Европу по наиболее выгодному маршруту. Ведь при прокачке через «Северный поток — 2» «Газпром» будет платить своей дочерней структуре, да и маршрут короче на 1900 км по сравнению с украинским.
Почему-то европейцы не обвиняют свои же энергокомпании в том, что они закачали мало газа в ПХГ по сравнению с предыдущими годами. Главное, что «Газпром» ни одного контракта не нарушил, всё поставляет вовремя и в нужном объёме. А откуда он берёт этот газ — это его проблема, — отметил эксперт.
Игорь Юшков назвал Козьму Златовского ещё одним профессиональным «борцом» с «Газпромом», как, например, американский сенатор Тед Круз. «Письмо — его своеобразный KPI». В Еврокомиссии вряд ли будут думать над его предложением, отметил эксперт.
В «Газпроме» не ответили на запрос NEWS.ru.