«Газпром» обвинили в незаполненности газохранилищ

Уровень заполненности европейских хранилищ природного газа приблизился 11 января к 50,07%, следует из данных Gas Infrastructure Europe (GIE). Уровень цен на газ в Европе остаётся очень высоким и по состоянию на 13 января колеблется у отметки $900 за тысячу «кубов». Европейские парламентарии атакуют Еврокомиссию запросами о причинах сложившейся ситуации, параллельно предлагая реагировать на действия «Газпрома» в связи с низкой заполненностью подземных газовых хранилищ (ПХГ) российской компании в Европе. Самые радикальные требуют, чтобы «Газпром» не контролировал свои европейские ПХГ. Еврокомиссия отвечает в духе «потерпите — это рынок». NEWS.ru выяснил у экспертов, с чем связана низкая заполненность европейских хранилищ «Газпрома» в осенне-зимний период 2021–2022 годов и рискует ли «Газпром» лишиться своих европейских ПХГ.

«Газпром» через дочернюю компанию «Газпром Германия» контролирует восемь подземных хранилищ газа в пяти странах Европы. В конце октября президент РФ Владимир Путин поручил председателю правления компании Алексею Миллеру начать работу по повышению объёма газа в европейских ПХГ, но только после того, как будет завершена закачка газа в российские подземные хранилища. Работу компания начала 9 ноября.

Karl-Heinz Spremberg/http://imagebroker.com/#/search/Global Look Press

В Европе ведением учёта запасов природного газа в хранилищах занимается компания Gas Storage Europe (GSE). Она представляет интересы 30 операторов систем хранения (контролируемых разными газодобывающими компаниями), имеющих 102 хранилища в 18 странах. Их общий объём хранения составляет около 91 млрд кубометров. «Газпром» контролирует около 12,4 млрд кубометров.

11 января уровень заполненности всех европейских хранилищ природного газа приблизился к 50,07%. Сопоставимый показатель наблюдался в январе 2017 года и в феврале 2012–2013 годов.

Хранилища компании Astora (дочерняя компания «Газпрома») в Германии 8 декабря были заполнены на 18 процентов, сообщал немецкий ресурс Wirtschafts Woche. К 11 января уровень заполненности контролируемых «Газпромом» ПХГ в Германии составил чуть более 15%, в Австрии около 36%, в Сербии более 50%, в Нидерландах около 20%. Для сравнения, на Украине заполненность ПХГ «Укртрансгаза» составляет около 26%.

Если учитывать все объёмы ПХГ, самым большим запасом газа 11 января обладала Великобритания — 97% заполненных хранилищ, а самый низкий у Австрии — 32%.

Европарламентарии требуют у Еврокомиссии объяснения причин ситуации с запасами газа.

Данные показывают, что низкие зимние запасы стали одной из движущих сил внезапного и резкого повышения цен на природный газ в ЕС и, следовательно, роста цен на электроэнергию, отметил в запросе Людек Нидермайер.

Уровень хранимого газа в хранилищах, принадлежащих российской компании «Газпром», значительно ниже, чем в хранилищах других владельцев. Есть ли у Комиссии объяснение этому и планирует ли она реагировать на это с целью усиления газовой безопасности в ЕС? — спросил он.

Еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон ответила , что «ЕК мониторит уровень поставок газа в ПХГ и если будет необходимо, то примет меры».

Польский депутат Козьма Златовский предложил Еврокомиссии рассмотреть вопрос о том, чтобы «Газпром» не контролировал европейские хранилища газа, потому что так «создаётся угроза энергетической безопасности Европы». На этот вопрос Кадри Симсон не ответила.

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков пояснил NEWS.ru, что «Газпром» вовсе не обязан заполнять свои европейские ПХГ. По его словам, как правило, компания делала это, чтобы не увеличивать объём прокачки в Европу и не наращивать добычу в зимний период, когда спрос на газ в европейских странах существенно возрастает. «Газпрому» это было выгодно: на протяжении всего года сохранялся относительно стабильный объём добычи, так как часть газа летом закачивалась в ПХГ, а зимой поставлялась потребителям. Увеличивать и сокращать добычу — технически сложное и затратное действие, лучше удовлетворять возрастающий спрос из запасов, отметил Игорь Юшков.

Но в 2021 году «Газпром» рассчитывал, что будет введён в эксплуатацию «Северный поток — 2» и он сможет поставить дополнительные объёмы газа по этому газопроводу, а не доставать их из европейских ПХГ. Соответственно, к зиме «Газпром» закачал больше газа в российские ПХГ, чтобы зимой отправить их оттуда в Европу по наиболее выгодному маршруту. Ведь при прокачке через «Северный поток — 2» «Газпром» будет платить своей дочерней структуре, да и маршрут короче на 1900 км по сравнению с украинским.

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Почему-то европейцы не обвиняют свои же энергокомпании в том, что они закачали мало газа в ПХГ по сравнению с предыдущими годами. Главное, что «Газпром» ни одного контракта не нарушил, всё поставляет вовремя и в нужном объёме. А откуда он берёт этот газ — это его проблема, — отметил эксперт.

Игорь Юшков назвал Козьму Златовского ещё одним профессиональным «борцом» с «Газпромом», как, например, американский сенатор Тед Круз. «Письмо — его своеобразный KPI». В Еврокомиссии вряд ли будут думать над его предложением, отметил эксперт.

В «Газпроме» не ответили на запрос NEWS.ru.