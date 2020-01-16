https://static.news.ru/photo/2944adba-38d3-11ea-89af-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

Компании-операторы газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» просят освободить их от исполнения положений газовой директивы Евросоюза. Свои заявления они направили в Федеральное сетевое агентство Германии.

Об этом сообщает газета «Ведомости». Издание отмечает, что дочерние компании «Газпрома» — Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG — в своих документах ссылаются на немецкое законодательство о защите инвестиций, которое позволяет делать исключения.

Ответ на заявления будет дан после консультаций немецкой стороны с другими странами ЕС. Он должен поступить до 23 мая.

Ранее NEWS.ru сообщал, что министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг назвал неприемлемыми санкции Вашингтона против «Северного потока — 2». Он подчеркнул, что Вена отвергает экстерриториальное действие ограничительных мер, и напомнил, что трубопровод не ущемляет интересы Украины, при этом способствует диверсификации энергоснабжения европейских стран.