Компании-операторы газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» просят освободить их от исполнения положений газовой директивы Евросоюза. Свои заявления они направили в Федеральное сетевое агентство Германии.
Об этом
Ответ на заявления будет дан после консультаций немецкой стороны с другими странами ЕС. Он должен поступить до 23 мая.
Ранее NEWS.ru сообщал, что министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг назвал неприемлемыми санкции Вашингтона против «Северного потока — 2». Он подчеркнул, что Вена отвергает экстерриториальное действие ограничительных мер, и напомнил, что трубопровод не ущемляет интересы Украины, при этом способствует диверсификации энергоснабжения европейских стран.
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