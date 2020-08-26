«Газпром» и Монголия создадут СП для строительства «Силы Сибири — 2»

https://static.news.ru/photo/133f4b96-e793-11ea-ab60-fa163e074e61_660.jpg Фото: Gazprom.ru

Глава российского «Газпрома» Алексей Миллер и вице-премьер Монголии Янгугийн Содбаатар подписали меморандум о намерении создать специальную компанию для реализации проекта «Сила Сибири — 2».

Как сообщает «Монцамэ», на следующей неделе будет подписан конфиденциальный договор между «Газпромом» и госкомпанией «Эрдэнэс Монгол», который, вероятно, определит параметры работы спецкомпании.

Компанию учредят в Монголии. В её обязанности будет входить разработка технико-экономического обоснования проекта магистрального газопровода. Партнёром в совместном предприятии может стать местная госкомпания Erdenes Mongol.

Проект газопровода «Сила Сибири — 2» в западный Китай через Монголию был одобрен президентом России Владимиром Путиным в марте 2020 года. В мае «Газпром» приступил к проектно-изыскательским работам. Мощность газопровода может составить 50 миллиардов кубометров в год. В 2019 году завершилось строительство первого участка газопровода «Сила Сибири».

В мае 2014 года «Газпром» и китайская CNPC подписали 30-летний договор на поставку российского газа по «восточному» маршруту («Сила Сибири») мощностью 38 млрд куб. м газа в год. Общая стоимость контракта оценивалась примерно в $400 млрд. В 2015 году стороны подписали соглашение об основных условиях трубопроводных поставок газа с месторождений Западной Сибири в Китай по «западному» маршруту (по газопроводу «Сила Сибири — 2»).

Ранее NEWS.ru сообщал, что компания «Стройтранснефтегаз» (СТНГ) займётся строительством второй ветки газопровода «Сила Сибири» длиной примерно 800 км. На неё будет потрачено ещё 160 млрд рублей. Об этом сообщили источники, близкие к СТНГ и «Газпрому». Магистраль пройдёт от Ковыктинского месторождения в Иркутской области до Чаяндинского месторождения в Якутии. При этом голубое топливо уже поставляют в Китай из якутского участка. Первое же рассчитывают ввести в эксплуатацию уже в конце 2022 года.