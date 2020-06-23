«Силу Сибири» достроят за дополнительные 160 млрд рублей

https://static.news.ru/photo/438635d2-b523-11ea-8764-fa163e074e61_660.jpg Фото: gazprom.ru

Компания «Стройтранснефтегаз» (СТНГ) займётся строительством второй ветки газопровода «Сила Сибири» длиной примерно в 800 км. На неё будет потрачено ещё 160 млрд рублей. Об этом сообщили источники близкие к СТНГ и «Газпрому».

Магистраль пройдёт от Ковыктинского месторождения в Иркутской области до Чаяндинского месторождения в Якутии. При этом голубое топливо уже поставляют в Китай из якутского участка. Первое же рассчитывают ввести в эксплуатацию уже в конце 2022 года, передаёт РБК.

Отмечается также, что СТНГ уже построила несколько участков газопровода. Речь идёт о нитке от Чаяндинского месторождения до Ленска длиной 208 километров и между станциями «Салдыкельская» и «Олекманская» длиной 255 километров.

Сейчас СТНГ, «Стройгазконсалтинг» и «Стройгазмонтаж» являются главными подрядчиками «Газпрома», но экспортный монополист сейчас пробует создать единого подрядчика на основе «Стройгазмонтажа». Планы эти, как рассказали инсайдеры, газовая корпорация тщательно скрывает по неизвестной причине.

Источники рассказали, что «Стройгазмонтаж» купили через неизвестное на рынке физлицо и компанию, которую основали несколько месяцев назад. По данным собеседников агентства, кредит на покупку, как выяснилось позднее, выдали структуры «Газпрома».

Газопровод «Сила Сибири» заработал в декабре 2019 года. Его открыли президент России Владимир Путин и китайский лидер Си Цзиньпин. Стороны договорились о поставках в Китай 38 млрд кубометров газа в год за $400 млрд. Газ с месторождений Восточной Сибири транспортируется не только на экспорт в КНР, но и на внутренний российский рынок.

Компания «Газпром» начала проектирование трубопровода «Сила Сибири — 2», рассказал председатель правления сырьевого гиганта Алексей Миллер. Он добавил, что новая магистраль должна стать основой для поставки 50 млрд кубометров голубого топлива ежегодно по территории Монголии в Китай. При этом углеводороды с Ямала также собираются отправлять в Европу. Цель проекта — соединить западную газотранспортную инфраструктуру с восточной частью РФ, а также обеспечить энергоресурсом Восточную Сибирь. В конце марта 2020 года Путин одобрил начало работ по созданию «Силы Сибири — 2».

Как писал NEWS.ru, ранее стало известно, что на Чаяндинском месторождении выявлены многочисленные технологические нарушения, которые могут привести к неисполнению многомиллиардного контракта.