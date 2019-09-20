https://static.news.ru/photo/7bb4ae6e-dbc3-11e9-bc45-fa163e074e61_660.jpg Президент Молдавии Игорь Додон Фото: Сергей Булкин/News.ru

Президент Молдавии Игорь Додон 20 сентября сообщил журналистам, что правительство страны достигло с «Газпромом» предварительной договорённости по продлению поставок газа на территорию республики.

Политик поделился данной информацией во время Молдо-Российского экономического форума.

Я так понимаю, что желание и открытость со стороны «Газпрома» в продлении нынешней формулы и нынешнего договора на несколько лет есть, предварительная договорённость есть, — сказал Додон.

Как ранее писал News.ru, глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что Россия, Украина и Евросоюз в настоящее время закачивают рекордные объёмы газа в подземные хранилища, опасаясь холодной зимы. Это происходит на фоне сложных переговоров о транзитном контракте.