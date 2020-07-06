ФНБ в июне сократился на 22 млрд рублей

https://static.news.ru/photo/3e112238-bfa0-11ea-ad11-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) на 1 июля составил 12 трлн 139,6 млрд рублей ($173,544 млрд), или 10,7% ВВП, сообщает Минфин.

Как отмечает «Интерфакс», на 1 июня ФНБ составлял 12 трлн 161,48 млрд рублей. Таким образом, за июнь его объём уменьшился на 21,9 млрд рублей.

При этом ликвидные средства на банковских счетах в Банке России составили 8,119 трлн рублей. Кроме того, на отдельных счетах по учёту средств ФНБ в Банке России размещены $53 млрд 361 млн, €45 млрд 959 млн, £8 млрд 910,9 млн и 248,2 млн рублей.

На депозитах в ВЭБ.РФ размещено 581,044 млрд рублей, в евробонды Украины вложено $3 млрд, в ценные бумаги российских эмитентов, связанные с реализацией самоокупаемых инфраструктурных проектов, — 225,236 млрд рублей и $4,113 млрд. В привилегированные акции кредитных организаций размещено 278,992 млрд рублей, на субординированных депозитах в ВТБ и Газпромбанке для финансирования самоокупаемых инфраструктурных проектов — 138,434 млрд рублей, в акциях Сбербанка —2 трлн 299,69 млрд рублей.

Совокупный доход от размещения средств фонда в разрешённые финансовые активы, за исключением средств на счетах в Банке России, в 2020 году составил 15,247 млрд рублей, что эквивалентно $219,13 млн.

Ранее сообщалось, что правительство России профинансирует антикризисные программы 2020–2021 годов за счёт Фонда национального благосостояния (ФНБ) — государственного резерва, сформированного благодаря сверхдоходам от нефтедобычи.

Как писал NEWS.ru, двухлетний план восстановления экономики обойдётся федеральному бюджету в 5 трлн рублей — более 4,5% национального ВВП. При этом в 2020 году бюджеты всех уровней недополучат триллионы рублей, а российский ВВП снизится как минимум на 3–5%.