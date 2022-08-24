Финансисты спрогнозировали курс рубля в сентябре Финансисты Яковлев и Потавин рассказали о влиянии валютных интервенций на курс рубля

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Валютные интервенции Центробанка помогут ослабить российскую валюту — курс составит 55–68 рублей за доллар США в сентябре, считают опрошенные журналом «Компания» финансисты. По их словам, на курс национальной валюты также повлияет спад мировой экономики этой осенью.

Валютные интервенции проводятся Центробанком с целью поддержки или ослабления курса национальной валюты и подразумевают покупку или продажу больших объемов иностранной валюты. Предположительно, уже в сентябре Минфин прибегнет к подобным операциям.

Основной головной болью государства, вероятно, является крепкая национальная валюта. И на фоне падения цен на энергоресурсы в мире и сокращения поставок газа и нефти в Европу государство озадачилось вопросом пополнения бюджета в четвертом квартале 2022 года, — рассказал финансист Антон Яковлев.

Эксперт уточнил, что сейчас «критически важно ослабить» рубль, чтобы экспорт смог принести стране больше доходов. По его словам, аналитики склоняются к мнению, что для этого оптимален курс на уровне 65 рублей за доллар.

Курс рубля в сентябре прямо зависит от сумм, которыми будет оперировать ЦБ при валютных интервенциях, считает финансовый аналитик Александр Потавин. Он сказал, что участники рынка оценивают их в 300–350 млрд рублей в месяц. Однако скупка исключительно юаней может привести к расхождениям официального и рыночного курса валют, но в целом продажи валютной выручки позитивно скажутся на рубле, утверждает эксперт.

По нашим прогнозам, доллар США в третьем квартале будет торговаться в диапазоне 55–68 рублей, а курс евро останется в районе 55–65 рублей, — заявил он.

Однако определяющим курс рубля фактором эксперты называют не интервенции ЦБ, а сокращение мировой экономики в четвертом квартале. На фоне санкций, запрещающих поставки нефти в Европу, сократится и поток долларов, поступающих в Россию, сообщил инвестор Антон Яковлев. В конце года он ожидает возврат национальной валюты к диапазону 75–85 рублей за доллар. Потавин же считает, что рубль поднимется лишь к диапазону 65–75 рублей.

Минфин планирует возобновить закупки иностранной валюты для ослабления рубля. Российская валюта будет поддерживаться за счет закупок юаня, так как другие валюты слишком нестабильны на российском рынке. Для рубля такие интервенции будут означать конец периода укрепления.