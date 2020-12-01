Финансист назвал единственную возможную дату для укрепление рубля

https://static.news.ru/photo/4b9e8d1c-33bf-11eb-915d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Единственная возможность для укрепления рубля будет к концу декабря. Такое мнение высказал финансовый аналитик Степан Демура.

По словам эксперта, важным фактором будет долларовая ликвидность.

Пока она на рынках присутствует. Поэтому мы видим эйфорию. Но есть серьёзные проблемы, которые на горизонте полутора месяцев начнут оказывать влияние на уменьшение долларовой ликвидности. Начнут падать все рынки, в том числе, и долговые, — рассказал порталу argumenti.ru Демура.

Он считает, что после февраля начнутся серьёзные проблемы в мировой банковской системе.

ФРС условно говорит: мы и так вкачали много. Придёт в районе триллиона. Но триллиона для рынков на таких высотах недостаточно. А число оптимистов достигло исторического максимума. Поэтому они должны быть обнулены, как это было десятки раз в истории, — пояснил финансовый аналитик.

Ранее исполнительный директор Klopenko Group Дмитрий Иванов посоветовал россиянам покупать доллары даже в ситуации, когда стоимость американской валюты продолжает расти. По его словам, не исключено, что в будущем доллар может стоить 85 рублей и выше. Ситуация с рублём нестабильна. На неё влияет расширение масштабов пандемии коронавируса, а также уход мировой и российской экономики в глубокую рецессию. Поэтому говорить об укреплении рубля к валютам ведущих стран не приходится, отметил эксперт.

Он считает, что данная тенденция продолжится. Просто нет причин, из-за которых рубль укрепится: цены на нефть падают и, вероятно, в течение ближайшего года не вырастут. А последствия пандемии ещё долго будут влиять на российскую экономику, писал NEWS.ru.