ФАС возбудила очередное дело против Tele2 за необоснованное повышение цен

https://static.news.ru/photo/3729b2a2-6c46-11eb-bf05-96000091f725_660.jpg Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ начала новое разбирательство против оператора мобильной связи Tele2. Компанию заподозрили в необоснованном повышении тарифов на услуги для более 12 млн клиентов с 1 января 2021 года.

По информации ведомства, предприятие повысило платежи в среднем на 13%, обосновывая решение ростом своих затрат. Предыдущее подобное решение Tele2 ФАС РФ 12 мая 2020 года также признала экономически необоснованным и потребовала привести показатели к уровню, действовавшему до совершения правонарушения. Предписание ФАС оператор до сих пор не выполнил и оспаривает его в суде, говорится на официальном сайте ФАС РФ.

Повышение тарифов в отсутствие технологического, экономического и иного обоснования ущемляет интересы потребителей, — заявили в Федеральной антимонопольной службе России.

Накануне ФАС возбудила дело против Ростуризма в связи с обнаружением нарушений в конкурсе грантов на развитие туризма. Об этом рассказала начальник управления контроля социальной сферы, торговли и непроизводственных услуг ведомства Надежда Шаравская. Она считает, что конкуренция должна сохраняться, чтобы потребители могли получить разнообразные услуги.

Ранее NEWS.ru сообщал, что ФАС возбудила в отношении «Яндекса» дело за рекламу услуг частных сервисов по получению выписок из Единого государственного реестра недвижимости. Ведомство 2 февраля рассмотрело жалобу на «Яндекс». По закону такие услуги имеет право оказывать только Росреестр. По факту распространения подобной рекламы в Федеральной антимонопольной службе 17 ноября 2020 года был составлен протокол осмотра сайта. Дело рассмотрят 4 марта 2021 года.