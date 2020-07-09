ФАС: риска необоснованного роста цен на продукты в России нет

https://static.news.ru/photo/c82824d2-c179-11ea-8d6c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России не видит рисков роста цен на продукты, рассказал замглавы ведомства Павел Заборщиков.

В период пандемии некоторые продукты и непродовольственные товары в России пользовались ажиотажным спросом, что спровоцировало значимое повышение цен на них. В частности, такая ситуация сложилась с сахаром и гречневой крупой, а также испольными лимонами и корнем имбиря. Сейчас ФАС держит ситуацию с ценами на социально значимые продукты под контролем и не собирается допускать необоснованного роста цен, передаёт РИА Новости.

Наши торговые предприятия, учитывая риски, довольно серьёзно запаслись товарами, заполнили склады, ожидая сохранения ажиотажного спроса. Но этого не произошло: граждане закупились и успокоились, — добавил Заборщиков.

За прошедшую неделю, с 30 июня по 6 июля, инфляция в России ускорилась до 0,3% после нулевого уровня неделей ранее.

Как писал NEWS.ru ранее, по данным Росстата, с начала 2020 года потребительские цены выросли на 2,9%. В годовом выражении инфляция в РФ на 6 июля (согласно расчётам с использованием среднесуточных данных за этот и прошлый год на аналогичные даты) достигла 3,136%.