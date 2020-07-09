ФАС: риска необоснованного роста цен на продукты в России нет

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России не видит рисков роста цен на продукты, рассказал замглавы ведомства Павел Заборщиков.
В период пандемии некоторые продукты и непродовольственные товары в России пользовались ажиотажным спросом, что спровоцировало значимое повышение цен на них. В частности, такая ситуация сложилась с сахаром и гречневой крупой, а также испольными лимонами и корнем имбиря. Сейчас ФАС держит ситуацию с ценами на социально значимые продукты под контролем и не собирается допускать необоснованного роста цен,
Наши торговые предприятия, учитывая риски, довольно серьёзно запаслись товарами, заполнили склады, ожидая сохранения ажиотажного спроса. Но этого не произошло: граждане закупились и успокоились, — добавил Заборщиков.
За прошедшую неделю, с 30 июня по 6 июля, инфляция в России ускорилась до 0,3% после нулевого уровня неделей ранее.
Как писал NEWS.ru ранее, по данным Росстата, с начала 2020 года потребительские цены выросли на 2,9%. В годовом выражении инфляция в РФ на 6 июля (согласно расчётам с использованием среднесуточных данных за этот и прошлый год на аналогичные даты) достигла 3,136%.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен