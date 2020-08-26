ФАС РФ прогнозирует рост цен на международный роуминг

https://static.news.ru/photo/eafd9df4-e7a1-11ea-bfe9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ прогнозирует небольшой рост цен на международный роуминг из-за того, что объём предоставляемых услуг резко снизился, рассказала глава управления регулирования связи и ИТ ФАС Елена Заева во время прямой линии с ФАС.

Сейчас россияне мало куда ездят, и поэтому объём услуг международного роуминга сильно упал по вполне понятным причинам, а у операторов есть постоянные затраты при взаимодействии с операторами — партнёрами из других стран, — пояснила чиновница во время трансляции на официальном YouTube-канале ведомства.

Она добавила, что операторы рассчитываются в валюте. Данные факторы могут спровоцировать повышение тарифов на международный роуминг. По её мнению, сейчас к данной услуге мало кто прибегает, рост цен не позволит компаниям сотовой связи получить прибыль. Заева подчеркнула, что ситуация в отрасли является сложно прогнозируемой.

Ситуация с ценами на топливо в России остаётся стабильной, резкие скачки цен на бензин не последуют благодаря механизму налогового демпфера. Об этом заявил заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службе (ФАС), статс-секретарь Андрей Цариковский.

Цариковский добавил, что анализ причин роста цен на бензин АИ-95 летом в ведомстве завершат осенью 2020 года. Статс-секретарь подчеркнул, что не исключает картельных сговоров на биржевых торгах, однако кроме манипуляций существовали и объективные экономические причины роста цен.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в июле Российский топливный союз обратился в ФАС с просьбой установить верхнюю границу мелкооптовых цен на бензин либо отменить действующий запрет на импорт бензина. На рынке мелкооптовые цены практически сравнялись с розничными. В письме главе ФАС Игорю Артемьеву указывалось, что на топливном рынке возникли неравные условия между независимыми АЗС и крупными нефтегазовыми компаниями.