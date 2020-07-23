Независимые АЗС просят ограничить рост оптовых цен на бензин

https://static.news.ru/photo/173d5a6e-ccfc-11ea-9f41-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский топливный союз обратился в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) с просьбой установить верхнюю границу мелкооптовых цен на бензин либо отменить действующий запрет на импорт бензина. На рынке мелкооптовые цены практически сравнялись с розничными.

Глава РТС Евгений Аркуша направил письмо главе ФАС Игорю Артемьеву. В нём он указывает, что на топливном рынке возникли неравные условия между независимыми АЗС и крупными нефтегазовыми компаниями.

В РТС считают, что неравные условия связаны с высоким спросом на топливо, при котором производство не растёт нужными темпами, несмотря на отмену ограничительных коронавирусных мер. В период с мая по июль 2020 года спрос увеличился на 5–10% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Также высокий спрос на топливо связан с увеличение внутреннего туризма. Многие люди оказались в период отпусков в России, передаёт РБК.

Замглавы Минэнерго Павел Сорокин заявил, что загрузка НПЗ по первичной переработке находится ниже уровня 2019 года, но план по автомобильным бензинам на июль превышает объёмы 2019 года. По его прогнозам, производство бензина в июле 2020 года составит 3,55 млн тонн, в июле 2019 года — 3,47 млн тонн.

Источник из независимых АЗС заявил, что реальное снижение производства топлива составило 2,4%. Собеседник из крупной нефтяной компании объяснил, что бизнесу невыгодно повышать производство бензина. Согласно демпферу, если цены на топливо в России превышают цены в других странах, то нефтяные компании обязаны доплачивать в бюджет.

В РТС также считают, что некоторые нефтяные компании отправляли бензин на экспорт. После этого они покупали его на бирже для реализации на своих АЗС. Из-за этого значительно выросли оптовые биржевые и мелкооптовые цены.

Аркуша также указывает, что в период с мая по июль мелкооптовые цены практически сравнялись с розничными, а в некоторых регионах зафиксировано их превышение. Независимые АЗС вынуждены выставлять цены выше, чем на крупных АЗС.

Разница в цене литра топлива в мелком опте и на АЗС должна составлять не менее 3 рублей на литр, что позволит работать в ноль, но АЗС не разорятся и смогут платить зарплаты сотрудникам, — сообщил РБК вице-президент РТС Ринат Фаттахов.

В РТС предлагают ФАС воздействовать на увеличение производства и поставок топлива по всем каналам сбыта, а также следить за выполнением нормативов продаж топлива на торгах в режиме равномерности и регулярности с возможностью дальнейшего увеличения.

Среди мер поддержки независимых АЗС также названа отмена запрета на импорт бензина и дизтоплива, которая действует с 2 июня по 1 октября. В альтернативу предложено ограничить рост цен для мелкого опта в соответствии со сложившимися розничными ценами.

NEWS.ru писал, что министр энергетики РФ Александр Новак назвал сроки стабилизации цен на бензин в РФ.