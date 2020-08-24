Ситуацию с ценами на топливо в ФАС назвали стабильной

https://static.news.ru/photo/b3e9dbde-e69d-11ea-9a24-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ситуация с ценами на топливо в России остаётся стабильной, резкие скачки цен на бензин не последуют благодаря механизму налогового демпфера. Об этом заявил заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службе (ФАС), статс-секретарь Андрей Цариковский.

Я считаю, что в целом нам удалось справиться, и ситуация на рынке стабильна, — отметил он в интервью ТАСС.

Цариковский добавил, что анализ причин роста цен на бензин АИ-95 летом в ведомстве завершат осенью 2020 года. Статс-секретарь подчеркнул, что не исключает картельных сговоров на биржевых торгах, однако кроме манипуляций существовали и объективные экономические причины роста цен.

Цариковский отдельно подчеркнул, что в период кризиса при пандемии коронавируса на рынке топлива было мало нарушений, поскольку участники рынка вели себя ответственно.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в июле Российский топливный союз обратился в ФАС с просьбой установить верхнюю границу мелкооптовых цен на бензин либо отменить действующий запрет на импорт бензина. На рынке мелкооптовые цены практически сравнялись с розничными. В письме главе ФАС Игорю Артемьеву указывалось, что на топливном рынке возникли неравные условия между независимыми АЗС и крупными нефтегазовыми компаниями.