ЕК не дала чёткого ответа на слова Помпео по «Северному потоку — 2»

https://static.news.ru/photo/7c30254e-c754-11ea-86cf-fa163e074e61_660.jpg Майк Помпео Фото: Jim LoScalzo/Consolidated News Photos/Global Look Press

ЕС всегда поддерживал и сейчас придерживается прозрачности и строгого соблюдения европейских и международных норм в области энергетики, рассказал во время пресс-конференции в Брюсселе представитель Европейской комиссии (ЕК), отказавшись комментировать угрозу возможных санкций со стороны Соединённых Штатов Америки в отношении проекта газопровода «Северный поток — 2».

Во-первых, мы не комментируем комментарии или угрозы, как вы их называете. ЕС в принципе санкционирует все компании, занимающиеся нелегальной деятельностью. ЕС всегда выступал за прозрачность и соблюдение правил европейского и международного права, касающегося энергетики, — цитирует дипломата РИА Новости.

Глава Госдепа США Майк Помпео 15 июля 2020 года заявил, что газопроводы «Северный поток — 2» и «Турецкий поток» включат в санкционный список американского внешнеполитического ведомства. Документ называется «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA).

«Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток трубопровода общей мощностью 55 млрд кубометров в год. Они протянутся от побережья России через Балтийское море до Германии. Коммуникации также пройдут через Финляндию, Швецию и Данию. На данное время газопровод построен примерно на 93%.

Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран.

Евросоюз заинтересован в том, чтобы российский газопровод «Северный поток — 2», идущий по дну Балтийского моря в Германию, был реализован, однако США уже рассматривают новые санкции, призванные затормозить его строительство.

Ранее NEWS.ru сообщал, что правительство Германии не изменило позиции по газопроводу «Северный поток — 2» после высказываний госсекретаря США Майка Помпео об очередных санкциях в отношении проекта.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал возможные меры Белого дома против магистрали попыткой недобросовестной конкуренции и оказанием грубого давления на бизнес в Европе. По его мнению, угроза санкциями — это продолжение линии на введение различных рестрикций и оказание грубого давления на европейский бизнес, к которому относятся и российские компании.

Многие российские политики негативно отнеслись к словам госсекретаря США Майка Помпео, пригрозившего санкциями против «Северного потока — 2». Он предупредил, что компаниям, которые участвуют в прокладке трубопровода, придётся столкнуться с «последствиями».