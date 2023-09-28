«Это недопустимо»: экономист ответил пошутившему про инфляцию Силуанову Экономист Беляев назвал неуместной шутку Силуанова про инфляцию

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Антон Силуанов

Инфляция — это один из самых чувствительных моментов в жизни, поэтому шутки о ней неуместны, заявил NEWS.ru экономист и финансовый аналитик Михаил Беляев. Таким образом он прокомментировал слова главы Министерства финансов России Антона Силуанова, ответившего на вопросы об инфляции словами «Если не покупать, то цены нормальные».

Когда у людей нет полного душевного спокойствия в связи с рядом событий и что инфляция один из самых чувствительных моментов в жизни, особенно когда она длится достаточно долго, то я бы сказал, что эти шутки недопустимые, — заявил экономист.

Эксперт подчеркнул, что подобные шутки позволительны исключительно в домашнем кругу. Должностные лица же обязаны контролировать свое чувство юмора и не отвечать на важные и волнующие общество вопросы таким образом, считает он.

Если тебе нечего ответить по существу, а ему видимо нечего было ответить, то такого рода шутки неуместны. Это недопустимо, — подытожил аналитик.

Министр финансов России ранее заявил, что каких-либо урезаний в государственном бюджете нет. По его словам, средств хватит на все запланированные правительством страны цели. Отмечается, что в 2024 году расходы госбюджета составят около 36,6 трлн рублей при доходах в 34,1 трлн рублей.