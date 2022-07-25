«Эмоциональная реакция»: брокер объяснил рост индекса МосБиржи решением ЦБ Брокер Антонов объяснил рост индекса МосБиржи решением Центробанка снизить ставку

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

По итогам минувшей пятницы индекс МосБиржи поднялся на 2,1%, такой подъем обусловлен решением Центробанка снизить ключевую ставку до 8%, заявил руководитель направления инвестиционного консультирования Алексей Антонов. По его словам, причиной столь внезапного роста этого показателя стал эмоциональный отклик игроков рынка на решение регулятора, пишет EADaily.

В течение дня подъем был поддержан решением Банка России снизить ключевую ставку сразу до 8%. Снижение ставки всегда позитивно для рынка акций, но обычно этот эффект размазан по времени. Так что пятничная реакция на ставку — больше эмоциональная, — сказал Антонов.

Вместе с этим финансист отметил, что эту новость слабо отыграли банки, так как снижение ключевой ставки для финансовых организаций означает оживление рынка кредитования. Более того, Антонов напомнил о словах главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, которая подчеркнула, что банки лучше прошли кризисный период, чем ожидалось.

Не исключено, что на этой неделе акции банков будут выглядеть лучше рынка. Позитивно снижение ставки и для ретейлеров с девелоперами. Но к бумагам последних стоит относиться очень осторожно, — резюмировал аналитик.

Инвестор Татьяна Волкова ранее заявила, что лучшей валютой для хранения сбережений может стать юань. Она также посоветовала открыть брокерские счета за рубежом, чтобы вывести туда свои средства и покупать валютные активы за границей, поскольку непонятно, что будет с валютными вкладами внутри страны.