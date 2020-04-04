Экстренную встречу ОПЕК+ отложили на несколько дней

https://static.news.ru/photo/c6923df6-765b-11ea-96cc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Страны ОПЕК+ перенесли экстренный саммит, который был запланирован на 6 апреля.

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники в организации. По их словам, новой датой проведения саммита может быть 8 или 9 апреля. Это даст дополнительное время для переговоров по поводу объёмов сокращения добычи.

С 1 апреля перестало действовать соглашение о сокращении добычи нефти ОПЕК+, и Саудовская Аравия отправила на экспорт сразу 15 танкеров, загруженных 18,8 млн баррелей нефти. Таким образом королевство начало реализовывать свои обещания нарастить добычу до максимума. При этом продавать чёрное золото Эр-Рияд намеревался с огромными скидками.

Такие решения королевства стали ответом на то, что РФ в начале марта отказалась принимать предложение Саудовской Аравии в рамках ОПЕК+ о сокращении добычи на фоне пандемии коронавируса. Всё это привело к обвалу котировок и кризису рынка углеводородов.

Однако 2 апреля президент США Дональд Трамп заявил, что переговорил с наследным принцем Саудовской Аравии Мохаммедом бен Салманом, а тот — с президентом РФ Владимиром Путиным о цене на нефть. Американский лидер заявил, что теперь ожидает сокращения нефтедобычи от Эр-Рияда. После этого саудиты призвали страны ОПЕК+ провести внеочередную встречу, чтобы достичь справедливого соглашения о восстановлении рынка нефти, писал NEWS.ru.