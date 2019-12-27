https://static.news.ru/photo/b29278aa-2888-11ea-a234-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Экспорт необработанной древесины снизился по итогам девяти месяцев текущего года на 25,4%, а экспорт продукции деревообработки увеличился на 4,1%. Об этом на правительственном совещании по вопросам развития лесопромышленного комплекса Дальнего Востока сообщил вице-премьер Юрий Трутнев.

По его словам, это результат принятого в 2017 году постановления правительства Российской Федерации об увеличении экспортных пошлин на необработанную древесину (с 25 до 40% в 2019 г., до 60% в 2020 г. и до 80% в 2021 г.), передаёт корреспондент NEWS.ru.

Это значительное повышение, довольно жёсткое, но оно направлено на повышение степени переработки, объёмы прибавочной стоимости, создание рабочих мест в России. Есть ряд обращений от коллег, которые у нас занимаются лесным бизнесом, что что-то надо смягчить, растянуть. Менять мы ничего не будет. Постановление правительства принято. О нём все знали два года, было время принять соответствующие меры, — отметил Трутнев.

Он добавил, что планируется подробное обсуждение помощи тем лесопромышленникам, которые стали работать над повышением степени переработки древесины на территории России. Вице-премьер подчеркнул, что идёт целый ряд процессов, связанных с повышением эффективности использования лесных ресурсов Российской Федерации.