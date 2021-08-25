Эксперты спрогнозировали отказ от «белорусской схемы» импорта в РФ

Число предпринимателей из РФ, использовавших «белорусский» коридор, сократится минимум вдвое после того, как будет отменён минский нулевой НДС. Он действовал для товаров, завозимых в страну для последующего экспорта, сообщает РБК со ссылкой на участников рынка.
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Россияне ввозили товары через Белоруссию, используя местных таможенных операторов, таких как «Белтаможсервис». Это позволяло им платить НДС не в момент ввоза, а не позднее 20-го числа месяца. Так бизнесмены оттягивали момент извлечения средств из оборота.
Ранее стало известно, что россиянам объяснили, почему всё чаще на прилавках магазинов и рынков появляются отечественные товары. При этом продукция продаётся по достаточно высокой стоимости, отметил экономист Пётр Пушкарёв. Он пояснил: отечественные производители имеют мало инструментов, чтобы снизить себестоимость продукции.