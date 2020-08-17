Эксперты сообщили о постепенном восстановлении производства в 2020 году

https://static.news.ru/photo/cae14cd8-e0de-11ea-bf55-fa163e074e61_660.jpg Фото: UAC/via Globallookpress.com

Эксперты сообщили, что производство постепенно восстанавливается после последствий пандемии коронавирусной инфекции в России. Так, в июле 2020 года восстановление производства было отмечено во всех отраслях, кроме сырьевых.

По данным Росстата, несмотря на то что в годовом исчислении объём промышленного производства упал на 8%, по сравнению с июнем 2020 года он вырос на 3,4%, сообщают «Ведомости».

В июле 2020 года было отмечено снижение в добыче полезных ископаемых, где падение составило почти 15%, и в добыче нефти — снижение на 16% по сравнению с июлем 2019 года.

Добыча нефти в прошедшем месяце сократилась на 16% относительно июля 2019 г. — до 39,6 млн т, экспорт сократился на 25,2%, до 17,2 млн т, с начала года добыча сократилась на 6,4%, до 304,3 млн т, экспорт упал на 8,7%, до 140,2 млн т, — привели сообщение специалистов Института проблем естественных монополий (ИПЕМ) «Ведомости».

По их данным, объём добычи угля снижается уже восьмой месяц подряд, однако экспорт вырос на 1,4% на фоне смягчения санитарно-ограничительных мер из-за коронавируса в портах.

Восстановление промышленности отмечается в обрабатывающей области, производстве машин и оборудования, мебельной отрасли, фармацевтике, химической промышленности, лёгкой промышленности, а также в пищевой промышленности.

Например, производство мяса выросло на 16%, сыра — почти на 12%, а соков — на 6,6%.

В большинстве пострадавших обрабатывающих производств в июле шло восстановление. И, как правило, чем глубже был спад, тем быстрее шло восстановление. — привели слова заместителя гендиректора Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования Владимира Сальникова «Ведомости».

Как отметил заместитель руководителя департамента исследований ТЭК Института проблем естественных монополий Евгений Рудаков, одним из главных факторов восстановления промышленности стала реализация отложенного спроса. При этом восстановление было отмечено как в отраслях конечного спроса, так и промежуточного.

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