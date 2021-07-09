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Российские дети заявили о желании изучать финансовую грамотность

10:37, 09 июля 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Около половины детей и подростков в России умеют распоряжаться деньгами и большая часть желает повысить свою финансовую грамотность. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на результаты исследования Аналитического центра НАФИ.

Подростки активно участвуют в современных процессах экономики. Многие на сегодняшний день и так получают от родителей карманные деньги и почти треть зарабатывают на личные нужды сами, отмечается в исследовании.

При этом четверть опрошенных сообщает о том, что обучение финансовой грамотности не требуется. Однако в целом подростки до совершеннолетия не могут пользоваться всем набором финансовых услуг и в большинстве своём все денежные вопросы решают родители. Поэтому семья — основной источник дохода для 89% опрошенных. Подростки в основном тратят полученные средства на еду, одежду, оплату проезда и мобильной связи, а также на факультативные занятия.

Ранее стало известно, что в российских школах преподавание финансовой грамотности станет обязательным в 1–9-х классах. При этом её элементы будут в «Математике», «Окружающем мире», «Обществознании» и «Географии».

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