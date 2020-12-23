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Эксперты прогнозируют частичное восстановление нефтяного рынка в 2021 году

18:06, 23 декабря 2020 14
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Глобальный рынок нефти будет восстанавливаться в будущем году после первого в истории «шока спроса». Но прогнозируемая величина прироста не сможет перекрыть падения 2020 года, и объёмы к концу года не достигнут докризисных показателей.

Постепенное восстановление рынка будет связано в большей степени с планами по борьбе с пандемией коронавируса, пишет oilcapital.ru со ссылкой на данные Московского нефтегазового центра.

Также на темпы нормализации экономики будет влиять политика администрации избранного президента США Джо Байдена, результаты соглашений по Brexit и состояние торговых отношений между государствами.

Ведущие инвестбанки и агентства не прогнозируют резкого роста цен на нефть, что обусловлено ожиданиями постепенного возврата на рынок объёмов ОПЕК+. Таким образом, диапазон $50–55 за баррель может сохраниться и в следующем году.

Как сообщал NEWS.ru, цены на нефтяном рынке в ноябре начали расти на фоне новостей об успешном испытании нескольких вакцин от коронавируса и скором запуске их в производство. Рынок пересматривает связанные с пандемией риски и ориентируется на более позитивные сценарии.

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