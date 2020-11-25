Цены на нефть растут на позитивных сигналах об испытаниях вакцин от COVID

https://static.news.ru/photo/1c6851c6-2f24-11eb-904a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Цены на нефтяном рынке 25 ноября показывают положительную динамику, и причиной тому выступают несколько факторов.

По состоянию на 16:09 по мск стоимость фьючерсов на нефть Brent поднялась до $48,31 за баррель, нефть WTI подорожала до $45,27 за баррель, свидетельствуют данные торгов Межконтинентальной биржи.

Одним из главных драйверов роста цен являются новости об успешном испытании нескольких вакцин от коронавируса и скорого запуска их в производство. Рынок пересматривает связанные с пандемией риски и ориентируется на более позитивные сценарии, пишет «Нефть Капитал»

Ещё одним важным фактором роста цен является ожидание встречи участников сделки ОПЕК+, на которой, возможно, будет принято решение отложить смягчение введённых ограничений на добычу нефти. На данный момент страны-участницы сделки ограничили объёмы добычи нефти в пределах 7,7 млн баррелей в сутки и планировали в новом году поднять планку до 9,6 млн баррелей в сутки.

Также издание отмечает, что фьючерсы на нефтяном рынке перешли в бэквордацию — более далёкие контракты на нефть стали дешевле ближайших. Такое явление свидетельствует о постепенной нормализации рынка.

Ранее NEWS.ru писал, что 25 ноября цены на нефть поднялись выше отметки в $48 за баррель впервые с марта 2020 года.