Brent поднялась в цене выше $48 за баррель впервые с марта 2020 года

https://static.news.ru/photo/92a2c994-2ec9-11eb-865a-fa163e074e61_660.jpg Фото: facebook.com/NYSE

Стоимость нефтяной смеси марки Brent поднялась выше $48 за баррель впервые с 6 марта 2020 года, когда страны ОПЕК+ не смогли договориться об изменении параметров соглашения о сокращении добычи нефти.

Так, по состоянию на 5:45 мск цена февральских фьючерсов на Brent достигла $48,33 (+1,17%). Светлая техасская нефть WTI с поставкой в январе выросла в цене на 1,16% до $45,42 за баррель.

Обвал нефтяных котировок произошёл в марте на фоне информации о неудавшихся переговорах стран ОПЕК+, прошедших в Вене, на которых сторонам не удалось прийти к согласию относительно сокращения добычи сырья на фоне падения спроса в связи с распространением коронавируса нового типа.

Как писал NEWS.ru, выход Объединённых Арабских Эмиратов из соглашения ОПЕК+ может привести к полному распаду сделки и очередному обвалу цен на нефть, рассказал ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков. Ранее появилась информация, что Объединённые Арабские Эмираты недовольны распределением квот на сокращение добычи нефти и рассматривают возможность выхода из альянса ОПЕК+.