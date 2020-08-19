Эксперты объяснили влияние Белоруссии и США на слабость рубля

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Аналитики считают, что российской экономике не стоит ждать потрясений от пандемии коронавируса, так как её пик уже прошёл. Однако стоит опасаться сложностей осеню из-за ситуации в Белоруссии и президентских выборов в США. «Призраки» возможных санкций уже влияют на курс рубля.

Инвесторы опасаются усиления давления на Россию, которое при неблагоприятном сценарии увеличится в случае усугубления политической ситуации в Белоруссии. В ноябре в США пройдут президентские выборы, которые ассоциируются с давлением и обвинениями Запада в отношении РФ, — предупреждает аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова, слова которой приводит ТАСС.

Инвесторы уже принимают во внимание оба этих риска, поэтому рынок проявляет крайнюю осторожность в прогнозах по курсу рубля, отдавая предпочтение сценарию с укреплением доллара.

Иными словами, санкционные риски для России в подобной геополитической обстановке в ближайшие месяцы не теряют актуальности и являются наиболее опасными для рубля, которому не помогают даже стабильные цены на нефть и высокий мировой аппетит к риску, — добавила Кожухова.

России уже пригрозили жёсткими санкциями за спасение президента Белоруссии Александра Лукашенко. Республику охватили масштабные акции протеста, так как люди не согласны с итогами выборов, на которых Лукашенко победил шестой раз подряд. Демонстранты считают их сфальсифицированными. Евросоюз не признал итоги голосования.

7 августа глава Национального центра контрразведки и безопасности США Уильям Эванина заявил, что Россия пытается «продвинуть» действующего президента США Дональда Трампа и действует против его основного соперника на грядущих выборах выборах Джо Байдена.

За информацию о вмешательствах Кремля в американские выборы Государственный департамент США даже предложил россиянам денежное вознаграждение.

Выборы президента США назначены на 3 ноября, писал NEWS.ru.