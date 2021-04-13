Эксперт: у России есть свой аналог SWIFT

https://static.news.ru/photo/39273760-9c51-11eb-867c-96000091f725_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Действующую в России Систему передачи финансовых сообщений (СПФС) со временем можно развить и получить полноценную систему обмена банковской и платёжной информацией, заявил NEWS.ru основатель Школы практического инвестирования Фёдор Сидоров. Так эксперт прокомментировал слова главы МИД России Сергея Лаврова о возможности отказа от использования международных платёжных систем.

По словам эксперта, отключение России от международных платёжных систем и от банковской SWIFT — очень серьёзная и крайняя мера. Пострадает не только финансовая система нашей страны и российский бизнес, будут затронуты интересы других стран, с которыми Россия ведёт активную торговлю.

Но, вероятно, Лавров делает подобные заявления, оценивая геополитическую напряжённость и заявления со стороны других государств, ведь риторика становится всё агрессивнее. У России есть свой аналог SWIFT — Система передачи финансовых сообщений, — который со временем вполне можно развить и получить полноценную систему обмена банковской и платёжной информацией, — отметил Сидоров.

Таким образом, считает он, возможные санкции станут новым триггером для развития независимости России и её готовности к сокращению негативных последствий ограничений со стороны США и ЕС.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров в интервью иранскому агентству ИРНА заявил, что Москва активно работает над отказом от контролируемых Западом платёжных систем.