Эксперт: рынок столичной недвижимости сильно переоценён

После сезонного взлёта цен на квадратный метр недвижимости в пределах границ старой Москвы стоит ожидать неминуемого спада как спроса, так и стоимости квартир. Об этом NEWS.ru сообщил ипотечный брокер и эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута.

Аналитик предположил, что в краткосрочной перспективе рынок столичного жилья скорректируется из-за необоснованной переоценки в прошлом году.

В ближайшее время цены, как и в целом спрос на жильё, ожидает незначительное понижение в пределах нормы. После закрытия программы льготной ипотеки в Москве малообеспеченные граждане уже не смогут получать денежные средства от банков по прежней выгодной ставке (6,5% годовых. — NEWS.ru), — подчеркнул он.

Из-за падения спроса на столичное жильё застройщикам придётся идти на агрессивные маркетинговые меры. Одним из выходов для них станут скидочные предложения на покупку квартир в столичных новостройках. Если же это не поможет восстановить спрос, тогда придётся вручную корректировать цены на сайтах и создавать рекламу с пониженной стоимостью жилья.

На падение цен, по мнению эксперта, могут повлиять несколько факторов, включая поднятие ключевой ставки на 0,5 пункта Центробанком. Помимо этого, важную роль на рынке столичной недвижимости может сыграть изменение ипотечной политики государственных и коммерческих банков, которые будут вынуждены поднимать свои ставки после корректировки ЦБ.

Тем не менее эксперт предполагает не стихийный спад цен на квартиры в новостройках, а более плавный и незначительный. В первую очередь эта тенденция коснётся жилищных площадей в Новой Москве, а вот недвижимость в старых границах города будет ждать более ощутимый спад после недавнего роста цен.

В пандемийный период москвичи переосмыслили необходимость покупки или аренды квартир в центре столицы. Большинство перешло на удалёнку, длительные поездки до офисов ушли в прошлое. Плюс в Новой Москве сейчас создаются более выгодные инфраструктурные условия для покупки квартиры — там строятся дороги, парки, детские сады и школы. Поэтому люди всё чаще выбирают более спокойную жизнь вне Садового кольца, — объяснил аналитик.

По мнению эксперта, изменения в цене на рынке столичной недвижимости произойдут уже в течение ближайшего месяца. После этого стоимость квартир скорректируется, упав в среднем на 5–10%.

В прошлом году жители спешили успеть воспользоваться льготной ипотекой, активно тратили деньги, хранившиеся в банковских вкладах. Сейчас же ожидать подобного спроса на жильё было бы как минимум нелогично с учётом увеличения процентных ставок и закрытия некоторых льгот для малообеспеченных слоёв населения.

Ранее сообщалось, что cтоимость квадратного метра жилья в пределах старой Москвы обновила рекорд и впервые превысила отметку в 300 тысяч рублей. Средняя цена одного «квадрата» составила 301,9 тысячи рублей.