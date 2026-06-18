Эксперт раскрыл, почему ТЦ в регионах чувствуют себя лучше московских Перемятов: ситуация с заполняемостью ТЦ в регионах обстоит лучше, чем в Москве

Ситуация с заполняемостью торговых центров в регионах обстоит лучше, чем в Москве, из-за меньшей плотности объектов и рассредоточенного спроса, заявил NEWS.ru основатель экосистемы продвижения локальных брендов «Слава концепт» Александр Перемятов на форуме «Движение» в Сочи. По его словам, представление о том, что региональные ТЦ пустеют сильнее столичных, является скорее игрой воображения, обусловленной акцентом на немногочисленные позитивные примеры из Москвы.

На самом деле это игра нашего воображения. То есть нельзя сказать, что торговые центры в регионах более или менее пусты, чем московские, — сказал Перемятов.

Предприниматель пояснил, что в столице действительно есть несколько успешных объектов, которые часто показывают в новостях, однако за их пределами остаются тысячи торговых центров, серьезно страдающих от падения трафика. В регионах же благодаря меньшей концентрации площадей потребитель лучше знает, куда и зачем ему идти, что сохраняет более стабильный поток посетителей. Перемятов добавил, что важную роль играет и онлайн-торговля, которая закрывает многие потребности покупателей.

Отвечая на вопрос о возможном закрытии ТЦ в малых городах, эксперт выразил мнение, что опасений пока быть не должно — люди продолжат посещать привычные места. При этом он подчеркнул, что отрасль находится в глубокой трансформации: на смену старым форматам приходят новые концепции. В качестве примера Перемятов привел игровой ретейл, отметив, что поколение зумеров через несколько лет начнет совершать покупки непосредственно в компьютерных играх.

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