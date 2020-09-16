Эксперт назвал политическим спектаклем ситуацию с «Северным потоком — 2»

https://static.news.ru/photo/d02a3d54-f834-11ea-8c54-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stefan Sauer/Global Look Press

Исполнительный директор Центра энергетики московской школы управления «Сколково» Вячеслав Мищенко считает, что экономика скоро окончательно уступит политике в отношениях между Евросоюзом и Россией. Такой вывод он сделал на примере строительства трубопровода «Северный поток — 2».

Ситуация вокруг проекта «Северный поток — 2» всё больше напоминает политический спектакль, разыгранный по хорошо знакомому сценарию, — цитирует oilcapital.ru Мищенко.

По его словам, инцидент с Алексеем Навальным послужил спусковым крючком, который привёл в действие внутренние механизмы «немецкого политикума». И начал по спирали закручиваться знакомый сюжет, когда депутаты Бундестага, а потом и сама канцлер Ангела Меркель заговорили о возможных санкциях против газового проекта. Американское издание The Politico развило эту тему, представив на своих страницах «Шесть способов для Германии убить газопровод „Северный поток — 2“».

Да, можно всё происходящее вокруг «Северного потока — 2» каким-то образом объяснить нечестной игрой со стороны США — немцев заставляют покупать газ у американских производителей СПГ. Но ведь многочисленные экспертные выводы говорят, что американский СПГ и дороже, и менее надёжен по сравнению с российским, — считает эксперт.

Он подчеркнул, что сейчас всё идёт к тому, что руководство Германии до конца 2020 года тем или иным способом остановит строительство и ввод в эксплуатацию трубопровода на неопределённый срок, и «мы станем свидетелями того, как экономика окончательно уступит политике в отношениях между объединённой Европой и Россией». И тогда, по мнению Мищенко, старая модель бизнеса, основанная на многолетнем сотрудничестве и доверии, навсегда уйдёт в прошлое.

Как писал NEWS.ru, члены Европарламента планируют рассмотреть проект, который предполагает пересмотр отношений с Россией из-за инцидента с оппозиционером Алексеем Навальным. Предлагается изолировать Москву на международных форумах, включая G7 и другие. Европейские политики также предлагают свернуть проект «Северный поток — 2». Кроме того, они призвали немедленно начать международное расследование «отравления» с участием ЕС, ООН, Совета Европы, ОЗХО.

«Северный поток — 2» предполагает две нитки трубопровода общей мощностью 55 млрд кубометров в год. Они протянутся от побережья России через Балтийское море до Германии. Коммуникации также пройдут через Финляндию, Швецию и Данию. Стоимость проекта оценивается в €9,5 млрд, и половина этой суммы приходится на западные предприятия. В данное время проект реализован на 93%.