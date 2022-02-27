Экс-министр финансов Нечаев не исключил рост инфляции в России до 20%

Россиянам, не исключено, придётся забыть про кредиты и ипотеку после повышения ЦБ РФ ключевой ставки до 20%, рассказал NEWS.ru экс-глава Минфина РФ Андрей Нечаев. Эксперт также предположил, что инфляция в РФ также достигнет 20%. Он отметил, что «точка пока не поставлена и вполне возможно» санкции усугубятся.

Кто хотел брать кредит — придётся, видимо, об этом забыть, но есть надежда, что вырастут ставки по депозитам. Сейчас главная проблема не в этом, а в том, что будет с курсом валют и какая, соответственно, будет инфляция, по тому, что мы видим сегодня, она может быть и больше 20%. Паниковать не надо, но кризис будет, безусловно и очень глубокий. Точка пока не поставлена, и если мы будем продолжать такую внешнюю политику, то вполне возможно, что санкции усугубятся, и мы придём к ситуации полного коллапса, — заявил Нечаев.

Он добавил, что на помощь Китая рассчитывать не следует, так как КНР «последовательно защищает свои интересы» и максимум, что можно ожидать от Пекина, если РФ закроют доступ к рынку сырья в Европе — покупку российской продукции «по бросовым ценам». По словам экс-министра, КНР сейчас не покупает нефть у РФ и ждёт развития событий на фоне спецоперации ВС РФ на Украине и низкой стоимости сырья.

В ближайшее время курс доллара составит более 100 рублей за доллар, однако на таком уровне он долго не продержится в том числе благодаря запрету на покупку ценных бумаг иностранцами. Как заявил в комментарии NEWS.ru аналитик компании «Золотой монетный двор» Дмитрий Голубовский, в краткосрочной перспективе испытывать панические настроения относительно рубля не стоит, однако в течение ближайших десятилетий ситуация может ухудшиться.

С утра, 28 февраля, российская валюта обновила исторический максимум. Курс евро превысил 127 рублей, доллар торговался по 113,5 рубля.