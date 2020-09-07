Экономполитику Москвы во время пандемии признали одной из самых эффективных

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Столица России заняла третье место среди 15 мировых мегаполисов по эффективности экономической политики в период пандемии COVID-19. В рейтинге, составленном специалистами высшей школы экономики (ВШЭ), Москва набрала 64 балла.

Первое место занял южнокорейский Сеул (75 баллов), второе — китайский Шанхай (68 баллов). На последних трёх местах расположились Лондон (39 баллов), Берлин (38 баллов) и Монреаль (27 баллов).

При составлении рейтинга учитывались три основных показателя: ситуация на рынке труда, восстановление экономической активности после карантинных ограничений и степень готовности цифровой инфраструктуры города.

Достаточно высокие показатели Москвы связаны со сбалансированной политикой поддержки экономики городскими властями, а также с диверсифицированной и устойчивой структурой экономики, — пояснил директор Центра экономической экспертизы ИГМУ ВШЭ Марсель Салихов.

Составители рейтинга отметили, что уровень заболеваемости коронавирусом в азиатских мегаполисах был кратно ниже, чем в российской столице, а пик эпидемии они прошли на один-два месяца раньше. Однако принятые меры поддержки бизнеса и занятости позволили сохранить стабильную ситуацию на рынке труда. Уровень безработицы в Москве во втором квартале 2020 года составил лишь 2%, оказавшись минимальным среди городов мира с население которых превышает 10 млн человек.

По темпам восстановления потребительского спроса Москва уступила только Шанхаю, заметно опередив все остальные города, в том числе и те, которые гораздо раньше преодолели пик пандемии.

По уровню готовности цифровой инфраструктуры столица РФ входит в число лидеров за пределами азиатско-тихоокеанского региона, сообщается на сайте ВШЭ.

Ранее NEWS.ru писал, что Россия заняла 23-е место в рейтинге качества элит (Elite Quality Index), оказавшись на одной ступени с Ботсваной. при подсчёте индекса качество элиты оценивалось по 72 показателям с точки зрения её политической и экономической ценности и властности. Первое место в рейтинге по качеству элиты занял Сингапур.