https://static.news.ru/photo/1d0cf2fa-bea8-11e9-8f61-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolas Joao Kokovlis/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Эксперты Центра экономических исследований — Института экономики Чехии Анна Пестова и Михаил Мамонов заявили, что потери России от санкций составили около 800 млрд рублей. При этом они отметили, что ограничения не были единственной причиной спада российской экономики.

По их словам, в 2014 году ВВП России вырос на 0,7%, однако в 2015 упал на 2,3%. Из этого следует, что экономика страны вошла бы в рецессию и без санкций, передаёт « Комсомольская правда ».

Ранее News.ru писал, что лидер оппозиционного «Демократического фронта» Милан Кнежевич рассказал о потере экономикой Черногории около €2 млрд из-за санкций против РФ. По его словам, раньше каждый третий турист и каждая вторая инвестиция были из России.