Экономист рассказал, куда лучше вложить 200 тысяч рублей

Экономист Андрей Колганов в беседе с NEWS.ru рассказал, куда лучше всего вложить 200 тысяч рублей, чтобы приумножить сумму. Специалист отметил, что просто потратить деньги будет неразумно, так как должна обязательно остаться так называемая подушка безопасности.

Если вы собираетесь вкладывать регулярно — это один вопрос; если у вас всего 200 тысяч рублей и больше вложить не можете — это другой. Если у вас доходы небольшие и вы не в состоянии накопить большую сумму или откладывать регулярно, то лучше ни в какие рискованные инструменты эти деньги не вкладывать. Самое надежное — поместить их на банковский счёт, — отметил эксперт.

Он подчеркнул, что, несмотря на небольшие проценты, такой ход будет гарантировать сохранность денег. А вот во всякие сомнительные авантюры лезть не стоит. Колганов не рекомендует вкладываться в криптовалюты, фондовые рынки или нести средства брокерам, так как тут важен опыт, которого у большинства россиян нет.

Опыт стоит значительно дороже, чем обучение, и приобретается долго, и если у вас нет большой суммы, которую вы готовы потерять для приобретения опыта, не надо туда лезть, — добавил экономист.

По его словам, вкладываться можно в облигации федерального займа — там процент выше. Тем не менее существуют определённые «хлопоты» при попытке продать эти активы.

Ранее инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин рассказал про ряд тонкостей в операциях по покупке и продаже валют.