Экономист призвал свести к минимуму число мигрантов в России

Число мигрантов в России следует свести к минимуму, так как большое их количество влияет в том числе на инвестиционный климат в стране. Об этом в интервью радио Sputnik заявил директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ, экономист Алексей Зубец.

По словам эксперта, мигранты обходятся крупному бизнесу на 20–30% дешевле, чем россияне, и при их наличии у бизнеса нет стимулов что-либо менять в рабочем процессе. Хотя Россия не может отказать в предоставлении работы гражданам стран, которые входят в Единое экономическое пространство, приток мигрантов из стран, перед которыми у России нет таких обязательств, следует свести к минимуму. Это позволит не только повысить благосостояние россиян, но и обеспечит приток инвестиций.

Пока у предпринимателя есть бригада иностранных рабочих с лопатами, у него нет необходимости покупать экскаватор.То есть наличие дешёвой рабочей силы на рынке тормозит инвестиционный процесс, а без инвестиций поднять нашу экономику невозможно, — пояснил эксперт.

Ранее сообщалось, что резкий отток мигрантов из России из-за распространения коронавирусной инфекции спровоцировал конкуренцию за рабочих и повысил зарплаты в строительстве за шесть месяцев 2021 года на 9,8%, за год — на 15,8% (без учёта инфляции). В других областях экономики (плиточные работы) зарплаты повысились более чем на 40%. В то же время нехватка мигрантов и, как следствие, рост расходов компаний обернулись повышением цен на продукты и услуги. При этом рост количества соискателей из стран Средней Азии составляет всего 2%, что не может компенсировать общих потерь.