Экономист призвал россиян готовиться к тяжёлому 2021 году

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В новом году доходы россиян продолжат снижаться. В этом уверен доцент кафедры «Финансы и кредит» Школы экономики и менеджмента ДВФУ Максим Кривелевич.

По словам экономиста, гражданам России нужно готовиться к тяжёлому 2021 году. Кривелевич отметил, что снижение доходов наблюдается уже десять лет, кризис продолжается.

А если идёт кризис, значит, дорожают все товары, завязанные на импорте. А у нас это практически все товары, особенно непродуктовые, — сказал специалист.

Он также призвал не делать из Нового года фетиш — ценники в магазинах переклеивают каждый день, и никто не подстраивается под конкретную дату. Кривелевич успокоил, что картошка не подорожает, поскольку она от доллара не зависит.

Экономист подчеркнул, что из-за подорожания жить, естественно, будет ещё сложнее.

Не существует реальных советов, как серьезно экономить деньги, когда вокруг кризис. Поэтому берегите здоровье — оно понадобится, чтобы больше работать. Также сохраняйте мир в семье, оптимизм. И верьте в свои силы, — сказал он URA.RU.

Ранее директор Организации народного контроля Наталья Чернышева заявила, что в следующем году в России услуги ЖКХ подорожают более чем на 4%. Также с 2021 года прекращается и мораторий на штрафы и отключение услуг по коммуналке.

Тарифы на газ в следующем году будут проиндексированы на 3%, электроэнергия подорожает на 4%. Услуги теплоснабжения, водоотведения и водоснабжения увеличатся в цене на 4%. Также на 4% с июля следующего года вырастут тарифы на вывоз мусора, писал NEWS.ru.