Экономист перечислила действия банков по возврату списанных соцвыплат

Реализация инициативы по возврату списанных соцвыплат потребует времени, нового регламента действий для банков и усиленной работы программистов. Об этом «МИР 24» рассказала финансовый консультант и спикер проекта «Программа повышения финансовой грамотности взрослого населения» Татьяна Волкова.

С точки зрения банковского сектора, так как на законодательном уровне это не закреплено, это может привести к определённым хаотичным действиям, неразберихе и, безусловно, скажется на внутреннем устройстве банка, — отмечает финансист.

Чтобы осуществить возврат соцвыплат, банкам нужен чёткий регламент и слаженная работа команды программистов. Однако за небольшой срок отделить выплаты и пособия от других денег не получится, считает эксперт.

Также президентом РФ Владимиром Путиным предлагалась идея возврата незаконно списанных соцвыплат от чистой прибыли банка. Однако как будет происходить процесс возврата и с помощью какого механизма, в банковской сфере пока не знают, резюмировала Волкова.

Ранее Путин предложил запретить списывать у населения в счёт долгов социальные выплаты, в том числе и деньги на детей. Об этом президент заявил на очередном съезде партии «Единая Россия».