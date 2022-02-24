Экономист оценил действия Центробанка по стабилизации экономики России

Центробанк принял достаточно мер для стабилизации ухудшившейся экономической обстановки в России на фоне начала спецоперации в Донбассе, заявил экономист Никита Масленников. По его мнению, сейчас можно наблюдать восстановление позиций на фондовом рынке, пишет АБН.

С утра Центробанк принял достаточно мер, чтобы стабилизировать ситуацию. Мы видим, что падение фондового рынка прекратилось, по крайней мере на текущую минуту. Было зафиксировано падение на уровне более 40%, сейчас — порядка 33%. Весь масштаб падения сегодня вряд ли удастся отыграть, но есть тенденция к восстановлению позиций, — заверил Масленников.

По его мнению, в условиях подобных рыночных колебаний все действия Центробанка как регулятора были оправданными и классическими для такой ситуации. Масленников подчеркнул, что рубль уже начал восстанавливать свои позиции: эффект от валютной интервенции должен быть заметен в течение ближайших часов.

Ранее Центробанк России предписал брокерам временно прекратить короткие продажи на биржевом и внебиржевом рынках вплоть до отмены решения. Это сделано для обеспечения защиты прав и интересов инвесторов, снижения рисков и ограничения волатильности на рынке. Действия ЦБ связаны с паникой в финансовом секторе из-за проведения спецоперации России на Украине.