Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
19 июля 2025 в 19:47

Бывший банкир объяснил, куда вкладывать деньги прямо сейчас

Экономист Задорнов посоветовал покупать облигации прямо сейчас

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сегодня выиграть на высоких ставках можно с помощью корпоративных облигаций и вкладов — лучше всего крупных компаний, заявил экс-глава банка «ФК Открытие», экономист Михаил Задорнов в интервью РБК. Он посоветовал зафиксировать доход сейчас, пока ключевая ставка остается высокой.

Задорнов отметил, что сейчас рано ожидать снижения инфляции и ключевой ставки. По его прогнозу, на заседании 25 июля Банк России не опустит ее до 17%, поскольку для этого нет оснований. Он добавил, что гособлигации уже включили в себя ожидания снижения, а потому менее привлекательны. В качестве защиты от внешних рисков экономист рекомендовал облигации, привязанные к валюте.

Кроме того, Задорнов посоветовал оформить вклад с фиксированной ставкой на полгода, пока банки предлагают доходность до 18–19% годовых. Он подчеркнул, что сейчас выгоднее отказаться от накопительных счетов и вкладов, привязанных к ключевой ставке, и зафиксировать текущие условия.

Ранее доцент Финансового университета при правительстве России Игорь Балынин заявил, что среднедушевые доходы россиян выросли за год на 17,9% по сравнению с первым кварталом 2024 года. По его словам, это практически на восемь процентных пунктов выше уровня инфляции в первом квартале текущего года.

деньги
вклады
облигации
Россия
ключевая ставка
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Раскрыта причина резкого падения цен на арбузы в России
Стало известно о жертвах обстрелов ВСУ в ДНР
Названа причина, по которой западное Z-поколение полюбило Достоевского
Стал известен официальный посол «Интервидения»
Греция не стала отказываться от перевозки российской нефти на фоне санкций
Названа дата третьего раунда переговоров России и Украины? Что известно
Брошенных под Сумы солдат ВСУ обучала участвовавшая в боях в Ираке дивизия
Раскрыты тайные планы ЕС по электромобилям в Европе
Баку готовит документы против России в международные суды по делу AZAL
Работа российского аэропорта временно ограничена
Серена Уильямс показала фигуру в бикини
Алиев пожелал Трампу высушить до дна вашингтонское болото
Складываю вишню в кастрюлю и насыпаю какао — варенье мечты
«Влез в конфликт»: Билан устроил скандал в Турции
Симоньян раскрыла, что ей напоминает одно решение избиркома Молдавии
В аэропорту Внуково введены временные ограничения
Адские удары, смерть наемников ВСУ: ситуация на фронтах СВО вечером 19 июля
Что делать, если обманули мошенники? Инструкция, как спасти деньги
Мясо и вишня — не странная пара, а кулинарный хит, попробуйте!
Овечкин высказался о недопуске сборной России на Олимпиаду
Дальше
Самое популярное
Песков поставил точку в вопросе об уходе WhatsApp из России
Власть

Песков поставил точку в вопросе об уходе WhatsApp из России

Небоскребы Москвы: 444 метра над землей
Общество

Небоскребы Москвы: 444 метра над землей

Настоящая дата окончания Второй мировой войны: почему ее изменили в России
История

Настоящая дата окончания Второй мировой войны: почему ее изменили в России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.