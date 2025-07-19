Бывший банкир объяснил, куда вкладывать деньги прямо сейчас

Сегодня выиграть на высоких ставках можно с помощью корпоративных облигаций и вкладов — лучше всего крупных компаний, заявил экс-глава банка «ФК Открытие», экономист Михаил Задорнов в интервью РБК. Он посоветовал зафиксировать доход сейчас, пока ключевая ставка остается высокой.

Задорнов отметил, что сейчас рано ожидать снижения инфляции и ключевой ставки. По его прогнозу, на заседании 25 июля Банк России не опустит ее до 17%, поскольку для этого нет оснований. Он добавил, что гособлигации уже включили в себя ожидания снижения, а потому менее привлекательны. В качестве защиты от внешних рисков экономист рекомендовал облигации, привязанные к валюте.

Кроме того, Задорнов посоветовал оформить вклад с фиксированной ставкой на полгода, пока банки предлагают доходность до 18–19% годовых. Он подчеркнул, что сейчас выгоднее отказаться от накопительных счетов и вкладов, привязанных к ключевой ставке, и зафиксировать текущие условия.

Ранее доцент Финансового университета при правительстве России Игорь Балынин заявил, что среднедушевые доходы россиян выросли за год на 17,9% по сравнению с первым кварталом 2024 года. По его словам, это практически на восемь процентных пунктов выше уровня инфляции в первом квартале текущего года.